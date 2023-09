Lukebakio begründet Sevilla-Wechsel

Dodi Lukebakio (25) ist froh, sich für ein Engagement beim FC Sevilla entschieden zu haben. Gegenüber der ‚Marca‘ nennt der Mittelstürmer seine Beweggründe: „Wenn ein Verein wie Sevilla Interesse zeigt, dann muss man natürlich zuhören. Dann haben wir viel geredet. Man muss nicht so viel nachdenken, denn es ist ein Spitzenklub und es ist das, was ich spielen will, um mich zu zeigen und mich als junger Spieler zu verbessern.“

„Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und ich bin sehr glücklich. Ich denke, ich habe den richtigen Schritt gemacht“, ergänzt Lukebakio, der bei den Andalusiern, zu denen er vor rund einen Monat von Hertha BSC für zehn Millionen Euro gewechselt war, einen Start nach Maß erwischte. In seinem ersten Einsatz vergangenen Sonntag gegen Las Palmas erzielte der belgische Nationalspieler (zehn Länderspiele) den 1:0-Siegtreffer.