RB Leipzig verpflichtet Nyland

RB Leipzig reagiert auf den langen Ausfall von Stammtorhüter Péter Gulácsi (32). Wie der Bundesligist verkündet, hat man Örjan Nyland mit einem bis zum Saisonende laufenden Vertrag ausgestattet. Da der 32-jährige Schlussmann seit dem Sommer ohne Verein ist, kann er auch außerhalb der Transferphase bei den Sachsen unterschreiben.

Nötig wurde die Verpflichtung eines weiteren Keepers wegen der schweren Verletzung von Gulácsi. Der Ungar zog sich beim 3:1-Sieg über Celtic Glasgow einen Kreuzbandriss zu. Hinter der etatmäßigen Nummer zwei Janis Blaswich (31) war der Leipziger Kader auf der Torwart-Position dünn besetzt.

Nyland stand bis zum Sommer beim FC Reading unter Vertrag. Bundesliga-Fans kennen den Norweger aus seiner Zeit beim FC Ingolstadt, für den er zwischen 2015 und 2018 aktiv war.

„Örjan passt perfekt ins Profil“

„Ich bin stolz darauf, ein Teil von RB Leipzig zu sein und dass sich die Möglichkeit ergeben hat, das Torwartteam so kurzfristig unterstützen zu können. Natürlich hätte ich mir für meinen Wechsel andere Umstände gewünscht und hoffe sehr, dass der Heilungsprozess bei Péter Gulácsi zügig und positiv verläuft“, so Nyland.

RB-Torwarttrainer Frederik Gößling erklärt: „Durch den langen Ausfall von Pete war uns klar, dass wir noch einen Torhüter verpflichten müssen, der Erfahrung mitbringt, sich schnell ins Team integrieren kann und sofort zur Verfügung steht. Örjan passt perfekt in dieses Profil. Er kennt die Bundesliga durch seine Zeit in Ingolstadt und hat zudem lange in England gespielt. Durch seine Einsätze in der Nationalmannschaft war Örjan auch in den vergangenen Monaten in Pflichtspielen gefordert, als er ohne Verein war.“