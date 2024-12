Bayer hofft noch – Tah spielt auf Zeit

Simon Rolfes hofft noch immer auf eine Vertragsverlängerung von Jonathan Tah. Am Randes des heutigen Spiels gegen den FC St. Pauli sagte der Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen bei ‚Sky‘: „Dass für Jona die Tür hier auf ist, das weiß er. Im Fußball ändern sich manchmal auch Sachen.“

Die Sachlage: Tahs Vertrag läuft aus. Im Sommer wollte der deutsche Nationalspieler zum FC Bayern wechseln, die Klubs konnten sich jedoch nicht einigen. Also blieb Tah doch, stellte aber sofort klar, dass er dann eben 2025 ablösefrei wechseln wird. Die Bayern sind auch für diesen Zeitpunkt im Rennen, auch der FC Barcelona macht ernst. Juventus Turin gehört ebenfalls zum Interessentenkreis.

Und dennoch schreibt Rolfes einen Verbleib des 28-Jährigen nicht ab. „Mit Jona sind wir sehr klar in der Kommunikation“, so der Architekt von Bayers Double-Kader, „und dann werden wir mal sehen, wo sich die Sache hin entwickelt. Dass es Spekulationen gibt, das finde ich nicht dramatisch.“

Tah spricht über Gerüchte

Auch Tah selbst wurde nach dem Pauli-Spiel auf seine Zukunft angesprochen. Die ‚Bild‘ zitiert den deutschen Nationalspieler: „Ich verstehe, dass gerade viel spekuliert und gesprochen wird. Ich glaube, bis jetzt wurde jeder Verein einmal mit mir in Verbindung gebracht, was mich natürlich freut. Man fühlt sich natürlich geehrt, aber am Ende werde ich im nächsten Jahr wissen, was ich mache.“