Beier muss runter: Di Salvo benennt U21-Kader

Maximilian Beier wird in der kommenden Länderspielpause für die deutsche U21-Nationalmannschaft auflaufen. Wie der DFB offiziell vermeldet, steht der 21-Jährige für die EM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarien (11. Oktober) und Polen (15. Oktober) im Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo. Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte kürzlich an: „Wir möchten ihm idealerweise zweimal 90 und zweimal 70 oder 80 Minuten in den wichtigen Quali-Spielen der U21 geben. So kann er der U21 und sich selbst helfen, einfach wieder Rhythmus zu sammeln.“

Nicht mit im Aufgebot befindet sich Youssoufa Moukoko. „Mit Youssoufa bin ich im vertrauensvollen Austausch, und er ist und bleibt für uns ein wichtiger Spieler. Priorität hat im Moment seine Entwicklung zur Stammkraft in Nizza, deshalb haben wir entschieden, dass er in dieser Phase in Nizza bleibt“, begründet Di Salvo. Auch der verletzte Karim Adeyemi wird die Länderspielreise nicht mit antreten.