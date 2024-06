Sahin fehlt Trainer-Lizenz: BVB nutzt Schlupfloch

Borussia Dortmund muss bei seinem neuen Cheftrainer Nuri Sahin etwas tricksen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, fehlt dem 35-Jährigen für seinen Trainerjob in Dortmund die nötige UEFA-Pro-Lizenz. Der ehemalige BVB-Profi ist lediglich im Besitz der kleineren A-Lizenz. Die DFL-Spielordnung erlaubt es zwar, damit als Coach in der Bundesliga tätig zu sein, allerdings nur, sofern die betreffende Person bereits den Lehrgang für die höchste Trainerlizenz begonnen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um sich für diese Schulung anzumelden, muss ein Trainer bereits zwei Jahre mit seiner A-Lizenz im deutschen Ligasystem tätig gewesen sein. Dies trifft auf Sahin jedoch nicht zu. Der Verein möchte daher ein Schlupfloch in den Regularien nutzen. In Wales reicht ein Jahr Praxiserfahrung bereits aus, um sich für den Lehrgang zu qualifizieren. Daher wird Sahin, der in der abgelaufenen Saison bereits als Co-Trainer in Dortmund tätig war, über die nächsten 15 Monate seine UEFA-Pro-Lizenz in Großbritannien erwerben. Dies wird auch in der Bundesliga anerkannt.