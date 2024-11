Belgische Horrorbilanz: Tedesco trotzt anhaltender Kritik

Angesichts der jüngsten Ergebniskrise der belgischen Nationalmannschaft und der anhaltenden medialen Kritik gibt sich Domenico Tedesco kämpferisch. Im Anschluss an die die erneute Niederlage in der UEFA Nations League gegen Israel (0:1) betonte der Nationaltrainer der Roten Teufel gegenüber dem belgischen TV-Sender ‚VTM‘, dass er weiter an seinem Weg festhalte: „Ich bin überzeugt, dass ich immer noch der richtige Mann am richtigen Ort bin. Ich weiß, was ich tue.“

Belgien hat seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen, verlor zuletzt dreimal in Folge. Mit nur vier Punkten aus sechs Partien droht der Tedesco-Elf der Abstieg aus der Nations League A. Dennoch erhält der 39-Jährige sowohl von Verbandsseite als auch aus den Reihen der Nationsspieler Rückendeckung. „Natürlich stehen die Spieler hinter mir, wenn man gesehen hat, wie sie bis zum Ende gekämpft haben. Wenn mich die Leute anhand dieser Länderspielperiode mit 21 verletzten Spielern beurteilen, dann ist es, wie es ist“, so Tedesco.