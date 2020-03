Kroos bestätigt EM-Teilnahme

Toni Kroos plant, sowohl an der verschobenen Europameisterschaft im Sommer 2021 als auch an der Weltmeisterschaft 2022 teilzunehmen. „Natürlich will ich das nächste Turnier spielen. Und das nächste wäre jetzt nicht mehr weit weg“, sagt der 30-jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid gegenüber der ‚Bild‘.

Die Europameisterschaft hätte eigentlich im Sommer stattfinden sollen. Aufgrund des massiven Ausbruchs des Coronavirus' haben die stimmberechtigten Verbände und die UEFA beschlossen, diese um ein Jahr zu verschieben.