Pavard-Verletzung, Davies & Sabitzer: Nagelsmann über die aktuellen Bayern-Fragezeichen

Alles neu in der Bundesliga – zumindest auf den Trainerbänken. Wenn am morgigen Freitag (20:30 Uhr) der FC Bayern auf Borussia Mönchengladbach trifft und damit die Saison 2021/22 einläutet, stehen mit Julian Nagelsmann und Adi Hütter zwei Debütanten an der Seitenlinie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Selbstläufer wird die Partie für den favorisierten Meister aus München nicht. Das weiß auch Nagelsmann. „Gladbach hat eine sehr sehr gute und ambitionierte Mannschaft. Es ist ein anspruchsvoller Auftaktgegner“, so der 34-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Zumal die Bayern personelle Sorgen haben. Zu den verletzten Marc Roca und Lucas Hernández gesellt sich nun auch Benjamin Pavard. Nagelsmann bestätigte Medienberichte, laut denen der 25-jährige Rechtsverteidiger mit einem Bänderriss im Knöchel „für mehrere Wochen ausfällt“.

Davies zurück

Wer den Franzosen ersetzen wird, ist noch unklar. Nagelsmann: „Es ist sehr ärgerlich, weil er eine gute Vorbereitung gespielt hat und ich ihn fest eingeplant habe. Wir haben mit Bouna Sarr, Niklas Süle und Josip Stanisic aber Spieler im Kader, die ihn ersetzen können. Sie haben die Chance, nun auf sich aufmerksam zu machen. Immer wenn ein Spieler ausfällt, haben andere Spieler die Chance, sich zu präsentieren. Ich erwarte, dass sie diese Chance nutzen wollen.“

Auf der linken Defensivseite kann der Coach derweil voraussichtlich auf Alphonso Davies zählen, der seine eigene Knöchelverletzung auskuriert hat. „Ich habe im Kopf, dass er unter Umständen beginnen wird. Dann schauen wir, wie lange er das durchhält. Wir wollen nicht, dass er sich erneut verletzt“, kündigte Nagelsmann an.

Abseits des Gladbach-Spiels schauen sich die Verantwortlichen noch nach Neuzugängen auf dem Transfermarkt um. Als heißer Kandidat gilt gemeinhin Marcel Sabitzer von RB Leipzig, wenngleich unklar ist, wie stark das Interesse der Münchner tatsächlich ist.

Auf seinen Ex-Spieler angesprochen brachte Nagelsmann nur wenig Licht ins Dunkel. „Ich kenne ihn sehr gut, ich habe lange mit ihm gearbeitet. Er ist ein guter Spieler. Wir kommentieren keine einzelnen Namen“, so der ehemalige Leipziger, „es ist aber sicherlich auch Teil meiner Aufgabenbeschreibung, zu schauen, wie man den Kader besser machen kann. Wir sondieren den Markt und versuchen alles zum Wohle des FC Bayern bestmöglich zu gestalten.“ Zu einer erneuten Zusammenarbeit mit dem Österreicher würde der neue Bayern-Coach nicht nein sagen.