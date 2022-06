Brazzo: „Mané kommt auf dem Höhepunkt“

Hasan Salihamidzic hält seinen Stolz über den vollzogenen Transfer von Sadio Mané nicht hinterm Berg. Gegenüber der ‚Bild‘ sagte der Sportvorstand des FC Bayern im Zuge des Medizinchecks des Neuzugangs: „Sadio kommt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, in einem Top-Alter, ist topfit und er hat die Gier nach Titeln – da ist er genau beim richtigen Verein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch am Dienstagabend könnte der bis zu 41 Millionen Euro teure Transfer des 30-jährigen Angreifers vom FC Liverpool nach München offiziell gemacht werden. Schon am Vormittag war Mané in München gelandet. Der Senegalese war laut Brazzo „von der ersten Minuten Feuer und Flamme für den FC Bayern“.