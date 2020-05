Fortuna: Thommy mit klarer Tendenz

Erik Thommy (25) kann sich sehr gut vorstellen, über den Ablauf seiner Leihe hinaus bei Fortuna Düsseldorf zu bleiben. „Stand der Dinge ist, dass ich mich hier absolut wohl fühle. Ich habe hier eine super Truppe mit einem guten Trainer. Das sind wichtige Faktoren, die für mich eine Rolle spielen“, bekennt der Flügelflitzer gegenüber der ‚Bild‘.

Allerdings wird die Fortuna die auf drei Millionen Euro festgeschriebene Kaufoption voraussichtlich nicht ziehen. Nach aktuellem Stand geht es also vorerst zurück zum VfB Stuttgart. Thommy übt sich in Geduld: „In welche Richtung es geht, darüber brauchen wir noch nicht zu spekulieren. Der Markt stagniert – aufgrund der Corona-Situation. Es sind so viele Fragen im Raum, dass meine Personalie hinten angestellt wird. Das ist auch in Ordnung in so.”