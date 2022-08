Ab 2023: Martínez sagt Barça zu

Der FC Barcelona wird sich aller Voraussicht nach in der kommenden Saison die Dienste von Iñigo Martínez (31) sichern. Wie die ‚Sport‘ berichtet, will der Innenverteidiger seinen bis 2023 datierten Vertrag bei Atletic Bilbao auslaufen lassen und anschließend ablösefrei zu den Blaugrana wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Wechsel im aktuellen Transferfenster zerschlug sich. Ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni lehnte der Basken-Klub ab. Barça muss sich wohl oder übel bis zum Januar des nächsten Jahres gedulden, wenn die Pforten des Transfermarkts erneut öffnen und nur mit Martínez verhandelt werden muss.