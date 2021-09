Last Minute: Wechselt Marcelo zu Fener?

Marcelo von Real Madrid könnte heute noch einen neuen Arbeitgeber in der Süper Lig finden. Wie ‚Fotomac‘ berichtet, versucht Fenerbahces Präsident Ali Koc mithilfe von Sponsoren, einen Transfer des Brasilianers zu bewerkstelligen. Das Transferfenster in der Türkei schließt am heutigen Mittwoch und bietet daher nur noch begrenzt die Möglichkeit, den Deal abzuwickeln.

Dem Bericht zufolge haben sich Klub-Offizielle mit den Beratern des 33-Jährigen getroffen, um Details zu besprechen. Bei Real Madrid steht Marcelo bis zum nächsten Sommer unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der Linksverteidiger verletzungsbedingt noch zu keiner Spielminute.