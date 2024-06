Eintracht geht leer aus: Ioannidis kurz vor Unterschrift

Eintracht Frankfurt schaut im Buhlen um Mittelstürmer Fotis Ioannidis in die Röhre. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato vollzieht der 24-Jährige in Kürze seinen Wechsel von Panathinaikos Athen zu Sporting Lissabon. Die Unterschrift steht unmittelbar bevor, es sind nur noch Details zu klären. Rund 20 Millionen Euro standen zuletzt vier Jahre vor Vertragsende als Ablösesumme im Raum.

Der bis 2027 vertraglich gebundene Neuner schoss sich in der abgelaufenen Spielzeit mit 23 Treffern in 44 Einsätzen in den Fokus der europäischen Topligen. Nun gehen die Bundesligisten allerdings leer aus. Neben der Eintracht wurde auch dem VfB Stuttgart Interesse am griechischen Nationalspieler nachgesagt. Bei Sporting könnte Ioannidis unterdessen die Rolle von Viktor Gyökeres (26) einnehmen, der seinerseits von zahlreichen Spitzenvereinen gejagt wird.