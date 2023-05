Schwedischer Rekordtransfer: Eintracht verpflichtet Larsson

Eintracht Frankfurt hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Bundesliga-Klub verkündet die Verpflichtung von Hugo Larsson. Der 18-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt am Main bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen zwölf Millionen Euro an Malmö FF.

Unter der Anzeige geht's weiter

Larsson ist damit neuer Rekordtransfer der schwedischen Liga Allsvenskan. Bei Malmö war Larsson trotz seines jungen Alters bereits im Mittelfeld gesetzt. Im Januar debütierte er zudem für die schwedische Nationalmannschaft.

Lese-Tipp

Finale Einigung: Kamadas neuer Klub steht fest

„Mit Hugo Larsson verstärkt uns ein junger und bereits etablierter Mittelfeldspieler mit sehr großem Potential. Hugo zählt trotz seines jungen Alters beim amtierenden schwedischen Pokalsieger zu den Stammkräften, was neben dem Talent auch für seine Persönlichkeit spricht. Wir werden Hugo aufbauen und ihm helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen. Wir sind überzeugt davon, dass er uns in Zukunft viel Freude bereiten wird“, so Sportvorstand Markus Krösche über den Neuzugang.