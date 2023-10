Liverpool-Gerüchte um Osimhen – Napoli-Boss lässt aufhorchen

Victor Osimhen steht offenbar beim nächsten Premier League-Klub auf der Liste. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wollten die Scouts des FC Liverpool den 24-Jährigen im Rahmen der Länderspiele von Nigeria gegen Saudi-Arabien (2:2) und Mosambik (3:2) unter die Lupe nehmen. Allzu detailliert dürfte der Scouting-Bericht aber nicht ausgefallen sein.

Osimhen musste gegen Saudi-Arabien in der 59. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und wird der SSC Neapel für einige Zeit fehlen. Die Talentspäher des LFC haben sich also einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um sich intensiver mit dem Rechtsfuß auseinanderzusetzen. Neben den Reds beschäftigten sich zuletzt vor allem der FC Chelsea und der FC Arsenal mit einer Verpflichtung des Sturmtanks. Auch Real Madrid wird immer mal wieder loses Interesse an dem Nigerianer nachgesagt.

Dass der ehemalige Bundesligaprofi überhaupt mit einem Tapetenwechsel in Verbindung gebracht wird, liegt unter anderem auch daran, dass sich die Partenopei auf ihrem TikTok-Account über Osimhen lustig gemacht hat. Zur Erinnerung: Dort veröffentlichte Napoli ein Video, in dem zu sehen war, wie Osimhen mit einer künstlich erhöhten Stimme um einen Elfmeter bettelt, diesen bekommt und dann verschießt.

Ein zweites Video war mit einem Lied unterlegt, dessen Text ins Deutsche übersetzt bedeutet: „Ich bin kein Junge, ich bin kein Mädchen, ich bin eine Kokosnuss.“ Mittlerweile sollen die Wogen zwar geglättet und eine Vertragsverlängerung in Italien wieder Thema sein, aber die Wechselspekulationen werden erfahrungsgemäß solange andauern, bis die Vertragsverlängerung des 27-fachen Nationalspielers auch offiziell fixiert ist.

Neapel wartet weiter

Aufhorchen ließ derweil Napoli-Präsident Aurelio Di Laurentiis mit seinem heutigen Statement zu Osimhen: „Meine Haltung ist unverändert, bei seiner weiß ich es nicht. Wenn ein Händedruck nicht eingehalten wird, kann ich nichts dagegen tun“, sagte der Klubpatron auf der heutigen Pressekonferenz. Mit anderen Worten: Verein und Spielerseite sind sich bereits handelseinig, doch Osimhen ziert sich mit seiner Unterschrift. Gleitet dem italienischen Meister der Deal jetzt noch durch die Finger?