Streit mit Napoli: Osimhen schafft Klarheit

Ein Social Media-Eklat brachte Neapels Torjäger Victor Osimhen vor wenigen Tagen auf die Palme. Der 24-Jährige, von seinem eigenen Verein auf TikTok verspottet, löschte auf seinem Account alle Bezüge zu Napoli, sein Berater drohte öffentlich mit juristischen Schritten und erste Interessenten brachten sich in Stellung.

Nun hat sich Osimhen eindeutig zu Neapel und den Fans des italienischen Meisters bekannt. Auf Instagram teilt der Nigerianer mit: „2020 in die Stadt Neapel zu kommen, war für mich eine wunderbare Entscheidung. Die Menschen in Neapel haben mir so viel Liebe und Freundlichkeit entgegengebracht, und ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt.“

Osimhen führt aus: *„Die Leidenschaft der Menschen aus Neapel schürt mein Feuer, immer mit Herz und Seele zu spielen, und die Liebe für das Wappen ist unerschütterlich, denn ich trage es mit Stolz.

„Die Anschuldigungen gegen die Menschen aus Neapel sind unwahr. Ich habe viele Freunde, die Neapolitaner sind und Teil meiner Familie und meines Alltags geworden sind. Ich bin den Nigerianern und allen anderen dankbar, dass sie ihre Stimme erhoben haben, um mich zu unterstützen und mir die Hand zu reichen. Ich bin für immer dankbar. Lasst uns Einigkeit, Respekt und Verständnis fördern.“