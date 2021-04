Barça verlängert mit Eigengewächs Mingueza

Der FC Barcelona setzt auch in Zukunft auf sein Eigengewächs Óscar Mingueza. Wie die Katalanen mitteilen, wurde der im Sommer auslaufende Vertrag des 21-jährigen Innenverteidigers bis 2023 ausgedehnt. Gleichzeitig wurde im neuen Arbeitspapier des Eigengewächses eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro verankert.

Mingueza ist bereits seit Kindesbeinen Teil der Blaugrana. 2018 rückte der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler in die Reservemannschaft auf. Drei Jahre später, im vergangenen Sommer, berief Ronald Koeman den spanischen U21-Nationalspieler zu den Profis. Der Defensivspezialist wusste seine Chance zu nutzen.

In Barças Starensemble spielte sich Mingueza schnell fest. Nach seinem Profidebüt im November gegen Dinamo Kiew in der Champions League folgten in dieser Spielzeit 35 weitere Einsätze, von denen er in 30 Partien von Beginn an spielte.