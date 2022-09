Jüngster Premier League-Spieler der Geschichte: Das ist Arsenal-Talent Nwaneri

3:0 für den FC Arsenal stand es gegen Brentford, als Mikel Arteta Mittelfeldmann Fábio Vieira in der Nachspielzeit zur Bank beorderte und Ethan Nwaneri sein Profidebüt bescherte. Eine nennenswerte Szene mit Ball hatte das Offensivtalent im Anschluss nicht mehr. Dennoch steht ein Eintrag in die Geschichtsbücher: Mit 15 Jahren und 181 Tagen ist Nwaneri der jüngste Spieler der langen Premier League-Historie.

Doch wer ist das Juwel, das heute vor allem aufgrund der langen Ausfallliste den Sprung in den Kader schaffte? Beheimatet ist Nwaneri in der offensiven Dreierreihe, kann dort sämtliche Positionen bekleiden. Seine Stärken: Offensivdribbling, Ballführung, ein starkes Auge für den Mitspieler und vor allem seine Geschmeidigkeit. Nicht nur Arteta prophezeit dem aktuellen U17-Nationalspieler, der überwiegend in Arsenals U18 zum Einsatz kommt, eine glorreiche Zukunft.

Linksfuß Nwaneri ist genau einen Tag jünger als ein gewisser Cesc Fàbregas (Como 1907) vor fast genau 20 Jahren – ebenfalls in Diensten des FC Arsenal. Dieser wurde in der Folge einmal Welt- und zweimal Europameister. Insgesamt bringt er es auf 110 Länderspiele für Spanien. Tritt Nwaneri auch nur annähernd in seine Fußstapfen, steht ihm eine große Zukunft bevor.