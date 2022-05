Morata: Barça erneuert Interesse

Das Interesse an Stürmer Álvaro Morata scheint beim FC Barcelona erneut aufzuflammen. Einem Bericht der spanischen ‚Marca‘ zufolge kam es kürzlich zu einem Treffen zwischen Barças Sportdirektor Mateu Alemany und Atlético Madrids CEO Miguel Ángel Gil Marin. Im Mittelpunkt des gemeinsamen Abendessens stand offenbar die Personalie Morata, der noch bis zum Sommer an Juventus Turin ausgeliehen ist. Die Bianconeri besitzen für den Anschluss eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fraglich ist, ob die Alte Dame davon Gebrauch machen wird. Barça wittert nun eine Chance, den Spanier ins Camp Nou zu lotsen. Bereits im vergangenem Winter buhlten die Blaugrana um den 29-Jährigen, konnten sich aber nicht mit Juventus und Atleti auf einen Transfer einigen.