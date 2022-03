Vertragsende: Der Stand bei Halstenberg

Standen die Zeichen bei RB Leipzig und Marcel Halstenberg (30) im vergangenen Sommer noch auf Trennung, deutet sich nun möglicherweise eine Vertragsverlängerung an. „Mit dem Verein gab es auch schon erste Gespräche“, erzählt der Verteidiger im ‚kicker‘. Nun werde „man […] sehen, in welche Richtung es geht.“

Halstenberg, dessen Kontrakt in gut drei Monaten ausläuft, kann sich „gut vorstellen, in Leipzig zu bleiben.“ Nach hartnäckigen Verletzungsproblemen gab der deutsche Nationalspieler erst Anfang des Monats sein Pflichtspieldebüt in dieser Saison.