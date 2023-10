DFB-Team: Nagelsmann singt Lobeshymne auf Wagner

Julian Nagelsmann ist begeistert von seinem neuen Co-Trainer Sandro Wagner. Auf der Pressekonferenz vor der heutigen Partie gegen die USA (21 Uhr) schwärmte der Bundestrainer: „Er ist ein unfassbar fleißiger, strukturierter und lustiger Mann. Er hat eine super Mischung aus frechen Sprüchen in alle Richtungen aber da ist immer auch was dahinter. Er ist sehr clever und fleißig, hat eine Idee von Fußball. Er hat eine sehr gute Struktur und nimmt mir eigentlich alles an Orga-Themen ab.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nagelsmann findet Wagner „sensationell gut“ und ist „hochzufrieden“ mit seinem Assistenten. Einziges Problem: „Eigentlich ist es schade, dass er irgendwann wieder Cheftrainer werden will, sonst könnte ich ihn fest verpflichten.“ Wagner führte die SpVgg Unterhaching in der vergangenen Saison in die 3. Liga. Anschließend wechselte er eigentlich als Co-Trainer von U20-Trainer Hannes Wolf zum DFB. Beim Sieg gegen Frankreich (2:1) im September assistierten beide dem Interimstrainer Rudi Völler. Wagner war bei der TSG Hoffenheim als Spieler unter Nagelsmann am Ball.