Bredlow verlängert in Stuttgart

Fabian Bredlow und der VfB Stuttgart gehen zusammen in die Zukunft. Der Bundesligist verkündet, dass der Ersatztorwart einen neuen bis 2024 datierten Vertrag unterschrieben hat. Das bisherige Arbeitspapier des 25-Jährigen, der 2019 vom 1. FC Nürnberg zu den Schwaben gewechselt war, wäre 2022 ausgelaufen.

„Wir haben den Vertrag mit Fabian Bredlow vorzeitig verlängert, weil wir in jeder Hinsicht von ihm überzeugt sind. Er ist ein hervorragender Torhüter, der in vielen anderen Klubs mit Sicherheit die klare Nummer 1 wäre“, lobt Sportchef Sven Mislintat, „dazu kommen sein enormer Ehrgeiz und seine Motivation, Tag für Tag im Training an die Leistungsgrenze zu gehen und sich weiter zu verbessern.“