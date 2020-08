Ayhan-Poker: Fortuna verhandelt um 500.000

Wegen 500.000 Euro will Fortuna Düsseldorf Kaan Ayhan nicht zu US Sassuolo ziehen lassen. Die ‚Bild‘ beziffert auf diese Summe den Nachschlag, den der Zweitligist von den Italiener für eine Wechselfreigabe fordert. Der Serie A-Klub hatte die Ausstiegsklausel zu spät gezogen. Die bereits gezahlten zwei Millionen Euro überwiesen die Flingeraner zurück.

Ein Ultimatum gibt es nicht. „Wir haben nicht gesagt, dass es eine Frist gibt. Wir sind im Austausch und von unserer Seite aus um eine Lösung bemüht”, so Sportvorstand Uwe Klein. Ayhan will Düsseldorf auf jeden Fall verlassen und ist am gestrigen Freitag nicht zum Training angetreten.