Paderborn: Der Preis für Michel

Der SC Paderborn macht für Rückkehrer Sven Michel eine Ablöse im sechsstelligen Bereich locker. Beim ‚kicker‘ ist die Rede von 300.000 Euro. Der Transfer steht unmittelbar vor seiner Verkündung. Michel kommt vom FC Augsburg und soll bei den Ostwestfalen ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier erhalten.

Nach zweieinhalb Jahren Abstinenz kehrt der 33-Jährige in Kürze an alte Wirkungsstätte zurück. Von 2016 an war Michel über fünf Jahre für den SCP im Einsatz, erzielte in 181 Pflichtspielen 71 Tore und gab 42 Vorlagen. In der anstehenden Saison sollen weitere Scorerpunkte hinzukommen.