Bundesliga ausgestochen: OL vor Fofana-Deal

Olympique Lyon sichert sich offenbar den Zuschlag für Offensivtalent Malick Fofana. Laut der ‚L’Équipe‘ haben die Franzosen den 18-Jährigen von einem Engagement in Lyon überzeugt, 15 Millionen Euro Ablöse werden fällig. Auch Vereine aus der Bundesliga und der Premier League hatten dem Bericht zufolge Interesse signalisiert.

Fofana ist vertraglich noch bis 2026 an die KAA Gent gebunden. Nachdem er dort diverse Jugendabteilungen durchlaufen hatte, schaffte der Belgier vor eineinhalb Jahren den Sprung in die erste Mannschaft. In der laufenden Spielzeit sammelte der U21-Nationalspieler zehn Torbeteiligungen (vier Treffer, sechs Assists) in 31 Partien.