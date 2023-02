Sturm-Juwel: Schaltet sich Dortmund bei Wahi ein?

Vor allem der FC Arsenal bemüht sich um Elye Wahi, wie FT schon im Januar berichtete. Auch Tottenham Hotspur hat Interesse am 20-jährigen Angreifer vom HSC Montpellier, für den bei einem Vertrag bis 2025 mindestens 30 Millionen Euro Ablöse gehandelt werden.

Wie nun ‚Téléfoot‘ berichtet, „träumt“ auch Borussia Dortmund von einem Wahi-Transfer. In der laufenden Saison erzielte der pfeilschnelle U21-Nationalspieler schon acht Tore in 21 Spielen. Nach Kylian Mbappé ist Wahi erst zweite Spieler, der im Alter von unter 20 in der Ligue 1 20 Tore erzielt hat.

Der BVB ist auf der Mittelstürmer-Position mit Sébastien Haller (28) und Youssoufa Moukoko (18) für die kommende Spielzeit gut aufgestellt. Nicht zuletzt aufgrund seines Tempos (35,28 km/h Topspeed) kann Wahi aber auch auf den Flügeln ran. In einem Wettbieten mit Premier League-Klubs würde Dortmund aber ziemlich sicher den Kürzeren ziehen.