Mbappé-Rekord: Arsenal heiß auf Shootingstar Wahi

Am Donnerstag schoss Elye Wahi beim Rückrundenauftakt gegen den RC Lens den Treffer zum 2:0-Endstand. Es war das siebte Saisontor des Mittelstürmers – noch bemerkenswerter: Wahi, der heute seinen 20. Geburtstag feiert, hat in der Ligue 1 nun insgesamt 20 Mal eingenetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit ist er erst der zweite Spieler, der in den vergangenen 40 Jahren im Alter von unter 20 in Frankreichs höchster Spielklasse 20 Tore erzielt hat. Ein Meilenstein, den Wahi sich nun mit einem gewissen Kylian Mbappé teilt. Karim Benzema (Lyon/18 Tore) und Thierry Henry (Monaco/15 Tore) stellt der Rechtsfuß in den Schatten.

Lese-Tipp

Arsenal bindet Saka

Arsenal ist dran

Notiz vom flinken französischen U21-Nationalspieler, der auf einen Top-Speed von 35,28 km/h kommt und auch auf Außen eingesetzt werde kann, haben mittlerweile auch Vereine aus der Premier League genommen. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat allen voran Tabellenführer FC Arsenal die Fühler ausgestreckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Vorstoß schon im Winter ist vermutlich noch nicht zu erwarten, nach der Saison könnte Montpellier dann aber Kasse machen mit Wahi, dessen Vertrag noch langfristig bis 2025 datiert ist. 30 Millionen Euro stehen als mögliche Ablösesumme im Raum.