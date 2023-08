Für mehr Spielpraxis: Juve verleiht Talent Soule

Frosinone Calcio sichert sich für ein Jahr die Dienste von Matías Soulé. Der 20-jährige Argentinier kommt mit großen Vorschusslorbeeren von Juventus Turin und soll beim Serie A-Aufsteiger Spielpraxis sammeln, um seine Entwicklung voranzutreiben.

In der vergangenen Spielzeit lief Soulé wettbewerbsübergreifend in 25 Pflichtspielen für die Alte Dame auf und kam dabei auch in der Champions League zum Einsatz. Dabei gelang ihm auch sein Premieren-Tor in Italiens höchster Spielklasse.