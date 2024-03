Bestätigt: Kreuzbandriss bei Bayern-Talent

Den FC Bayern erreichen schlechte Nachrichten. Die Münchner teilen mit, dass sich Youngster Younes Aitamer einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Damit wird der 20-jährige Offensivakteur monatelang nicht zur Verfügung stehen. Die Blessur erlitt das Eigengewächs, das für die Zweitvertretung zum Einsatz kommt, beim jüngsten 0:0-Unentschieden gegen den FC Augsburg II.

Bislang schoss der vertraglich bis 2025 gebundene Aitamer in der Regionalliga Bayern vier Tore und bereitete sechs weitere vor. „Diese Verletzung ist ein harter Schlag für Younes. Er wird in den nächsten Monaten die volle Unterstützung des gesamten Vereins erhalten, um in aller Ruhe auf den Platz zurückzukehren und sein altes Leistungsniveau wieder zu erreichen“, gibt NLZ-Leiter Halil Altintop zu verstehen.