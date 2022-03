Lewandowski-Berater: „Kein Kontakt zum FC Bayern“

Der FC Bayern ist tatsächlich noch nicht an Superstar Robert Lewandowski wegen einer Vertragsverlängerung herangetreten. „Es gab noch keinen Kontakt zum FC Bayern“, bestätigt Berater Pini Zahavi gegenüber dem ‚kicker‘. Lewandowski ist noch bis 2023 an die Bayern gebunden. Angesichts seiner 33 Jahre ist sich der FCB offenbar unsicher, ob der Mittelstürmer sein Top-Gehalt auch in den kommenden Jahren noch rechtfertigen wird.

Dazu passt: Laut dem norwegischen Ex-Profi und Journalisten Jan Aage Fjörtoft bemüht sich der Rekordmeister intensiv um Torjäger Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund. Das Rennen um den 21-Jährigen führt nach FT-Infos allerdings Real Madrid an. Auch Manchester City rechnet sich große Chancen aus. Um Haaland finanzieren zu können, müssten die Bayern Lewandowski im Sommer verkaufen.