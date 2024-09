Lobeshymnen für Rashford

Erik ten Hag ist überzeugt, dass Marcus Rashford zu alter Stärke zurückfindet. Auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Auswärtsspiel gegen Crystal Palace (18:30 Uhr) lobte Manchester Uniteds Cheftrainer den 26-jährigen Engländer, trat jedoch auch etwas auf die Euphoriebremse: „Marcus Rashford hat es auch erlebt, er weiß, wie man sich von Rückschlägen zurück kämpft. Er hat die Kontrolle darüber übernommen und ich glaube, er ist auf dem Weg zurück. Er ist sehr gut in die Saison gestartet, aber jetzt muss er weitermachen und sich weiterentwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rashford war vor dem letzten Wochenende, an dem ihm beim 3:0-Sieg gegen den FC Southampton sein erster Saisontreffer gelang, in zwölf Spielen torlos geblieben. Mit einem Doppelpack beim komfortablen 7:0-Sieg gegen Drittligist Barnsley unter der Woche konnte er direkt nachlegen, sodass der Außenstürmer wettbewerbsübergreifend nun bei drei Toren und einer Vorlage in sechs Einsätzen steht.