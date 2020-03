Medien: Bayern beobachten Spanien-Youngster

Nico Melamed hat es offenbar aufs Radar des FC Bayern geschafft. Wie der italienische Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Münchner den Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona unter Beobachtung gestellt. Daneben sollen auch der FC Barcelona, Real Madrid und der FC Chelsea Interesse bekunden.

Melamed stammt aus der Espanyol-Jugend und debütierte in dieser Saison für die Profis in der Europa League. In der zweiten Mannschaft der Katalanen ist der 18-Jährige im zentralen Mittelfeld gesetzt (39 Pflichtspiele). Bei den Blanquiazules steht der spanische U19-Nationalspieler noch bis 2023 unter Vertrag, kann den Klub aber für festgeschriebene acht Millionen Euro verlassen.