Nach Fauxpas: Rafinha von Coritiba freigestellt

Ex-Bayern-Verteidiger Rafinha und der Coritiba FC gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der brasilianische Zweitligist verkündet, haben sich Spieler- und Vereinsseite einvernehmlich auf eine Auflösung des ursprünglich bis Ende 2025 gültigen Vertrags geeinigt. Das Ende der Zusammenarbeit resultiert aus Rafinhas Teilnahme am Beckenbauer Cup vor wenigen Tagen.

Demnach hatte der Klub des 39-Jährigen die Reise nach Deutschland zwar genehmigt. Dass Rafinha neben einem gerichtlichen Termin auch bei dem Hallenturnier des Rekordmeisters mitspielt, war jedoch nicht mit den Verantwortlichen des Vereins vereinbart. Schon am gestrigen Mittwoch bahnte sich an, dass Rafinha sich mit der Aktion ordentlich Ärger eingebrockt hat. In den sozialen Medien hat sich der Rechtsverteidiger gestern bereits entschuldigt, muss Coritiba nun aber dennoch verlassen.