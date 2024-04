Pressestimmen zur BVB-Show: „Atlético prallt gegen gelbe Wand“

Borussia Dortmund erlebt mal wieder einen magischen Champions League-Abend. 2:0, 2:2, 4:2 – und der BVB steht zum ersten Mal seit elf Jahren wieder im Halbfinale der Königsklasse. Zum wiederholten Male in dieser Saison zeigte die Truppe von Edin Terzic ihre ganze Klasse auf internationalem Parkett und kämpfte Atlético Madrid nieder.

Wie erwartet herrscht in Spanien Katerstimmung. „Ende an der Wand – Atleti fällt in Dortmund nach dem Ausgleichstreffer zusammen“, resümiert die ‚as‘ über den wilden Kick im Signal Iduna Park. Ähnlich die Zusammenfassung der ‚Marca‘: „Atleti stürzt in Deutschland ab – die Rojiblancos gleichen erst aus, um zwei weitere Tore zu kassieren.“

Maatsen: „Leider hat es nicht funktioniert“

„Atlético leistet keinen Widerstand in Dortmund“, so das harte Urteil der ‚Sport‘ – zu hart, denn immerhin glich die Mannschaft von Trainer Diego Simeone zwischenzeitlich aus und stand zu dem Zeitpunkt im Halbfinale. Die Schlagzeile der ‚Mundo Deportivo‘ zielt auf die legendäre Dortmunder Südtribüne: „Atlético prallt gegen die gelbe Wand.“ Vor allem den BVB-Fans dürfte diese Analogie gefallen.

„United-Flop“ als Matchwinner

Auch in England hat Schwarz-Gelb am gestrigen Abend ordentlich Eindruck gemacht: „Borussia Dortmund schaltet Atlético Madrid mit einem fulminanten Comeback in einem Sechs-Tore-Krimi aus und erreicht das Halbfinale der Champions League“, fasst der ‚Mirror‘ zusammen. „Sabitzer-Treffer kippt den Wettbewerb zu Gunsten von Dortmund“, so die Überschrift des ‚Guardian‘. Und auch die Schlagzeile der ‚Sun‘ zielt auf Sabitzer, der die Rückrunde der vergangenen Saison in Manchester verbrachte: „United-Flop bucht deutschem Giganten einen Platz im Halbfinale.“

Die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ zählt der Österreicher ebenfalls zu den Matchwinnern des gestrigen Abends: „Atlético-Comeback mit zwei Toren, dann Zusammenbruch in Dortmund – Sabitzer und Brandt eiskalt.“ Nicht nur die Redaktion des ‚Corriere dello Sport‘ sah am gestrigen Abend beste Fußball-Unterhaltung: „Show in Dortmund stoppt Atlético.“

Keine Angst in Paris

Abschließend ein Blick in das Land des kommenden Halbfinalgegners Paris St. Germain. ‚Le Parisien‘ erwartet „ein mehr als machbares Halbfinale für die Pariser“ und spottet: „Die Männer von Edin Terzic können sich nicht einmal sicher sein, ob sie in der nächsten Champions League antreten werden.“ Zumindest die ‚L’Équipe‘ hat Anerkennung für die gestrige Leistung übrig: „Nach einem atemberaubenden Spiel besiegt Borussia Dortmund Atlético Madrid und wird im Halbfinale gegen PSG antreten.“