Fekir: Wunschziel Barcelona

Nabil Fekir träumt offenbar von einem Wechsel zum FC Barcelona. Laut der andalusischen Sportzeitung ‚Estadio Deportivo‘ war es schon immer der Traum des aktuellen Spielers von Betis Sevilla, eines Tages für die Blaugrana zu spielen. Sein Wechsel zu den Grün-Weißen im Jahr 2019 sei ebenfalls aus dem Grund erfolgt, sich für Barça attraktiv zu machen. Betis werde von ihm als Sprungbrett angesehen.

Die Zeitung führt zudem Fekirs Wechsel zur katalanischen Berateragentur Promoesport als weiteren Hinweis auf seinen Barça-Traum an. Wenngleich Barcelona grundlegendes Interesse am 27-jährigen Spielmacher haben soll, hat der Klub offenbar noch keine offiziellen Maßnahmen in Richtung eines Transfers eingeleitet. Kein Wunder: Fekir ist noch bis 2023 an Real Betis gebunden und verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 90 Millionen Euro. Für das finanziell angeschlagene Barça ist das ohne Verkäufe kaum darstellbar.