Chelsea: Kanté erneut verletzt

Das Verletzungspech bleibt N’Golo Kanté treu. Der 32-jährige Franzose fehlt am heutigen Samstag im Spieltagskader des FC Chelsea für das Spiel gegen Nottingham Forest. „Er hat sich gestern im Training verletzt. Er hat etwas in seiner Leiste gespürt. Er wird wohl für ein paar Wochen fehlen und wir wissen, was das heißt“, erklärte Trainer Frank Lampard gegenüber Klubmedien im Vorfeld der Partie.

Kanté wird also in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen können. Es ist bereits die zweite Verletzung, die der Mittelfeldspieler in dieser Saison zu verkraften hat. Zwischen August und März fiel er mit schweren Oberschenkelproblemen aus. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

