Bericht: Ronaldo denkt an Real-Rückkehr

Cristiano Ronaldo kann sich angeblich eine Rückkehr zu Real Madrid vorstellen. Wie die ‚as‘ berichtet, zieht der Superstar einen Wechsel zu seinem Ex-Klub für den Fall in Betracht, dass der von Real anvisierte Transfer von Kylian Mbappé (22) nicht in diesem Sommer über die Bühne geht.

Sollte sich Mbappé allerdings den Königlichen anschließen, wäre Ronaldo nicht abgeneigt, zu Paris St. Germain zu wechseln. Dem Bericht zufolge würde PSG im Falle eines Mbappé-Abgangs versuchen, CR7 zu verpflichten. In jedem Fall strebe Ronaldo einen Tapetenwechsel an – ein Verbleib in Turin komme für den 36-Jährigen nicht infrage.