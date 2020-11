Núñez verlängert in Bilbao

Unai Núñez und Athletic Bilbao gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie die Basken verkünden, hat der 23-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Das alte Arbeitspapier des spanischen Nationalspielers (ein Länderspiel) wäre 2023 ausgelaufen und beinhaltete eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro. Diese wurde nun gestrichen.

Núñez ist in Bilbao kein unumstrittener Stammspieler, zog in der abgelaufenen Transferperiode aber dennoch das Interesse namhafter Klubs auf sich. Unter anderem der FC Bayern wurde mit dem 23-Jährigen in Verbindung gebracht.