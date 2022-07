Bayern verlängert mit Gnabry

Serge Gnabry wird auch in Zukunft das Trikot des FC Bayern tragen. Der 27-jährige Offensivmann verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister nach etlichen Verhandlungsrunden bis 2026.

„Serge, das haben auch die guten und vertrauensvollen Gespräche mit ihm und seinen Beratern gezeigt, identifiziert sich mit unserem Weg und mit dem FC Bayern“, erklärt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, „er zählt zum Kern unserer Mannschaft, er hat dem Klub bisher viel gegeben, und er wird weiterhin ein wichtiger Spieler für uns sein.“

Nächster Champions League-Titel soll her

Gnabry selbst sagt: „Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans.“

Der deutsche Nationalspieler war 2017 für acht Millionen Euro von Werder Bremen zu Bayern gewechselt. Nach einem Leihjahr bei der TSG Hoffenheim etablierte sich Gnabry in München als Stammspieler und Leistungsträger. In 171 Pflichtspielen steuerte der gebürtige Stuttgarter 104 Scorerpunkte bei.