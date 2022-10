WM auf der Kippe: Hernández-Reha verläuft schleppend

Lucas Hernández steht dem FC Bayern nun schon seit knapp einem Monat nicht zur Verfügung. Der französische Innenverteidiger zog sich beim 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona eine Verletzung zu, die ihn für vier bis fünf Wochen außer Gefecht setzen sollte.

Nach ‚Sport1‘-Informationen könnte der erlittene Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich nun aber weitreichendere Konsequenzen für den 26-Jährigen haben. Dem Bericht zufolge könnte es sein, dass Hernández in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr im Dress der Bayern macht. Dann könnte auch die WM in Katar für den Abwehrspieler in Gefahr sein.

Die Reha verläuft offenbar nicht ganz so, wie man es sich beim Rekordmeister und der französischen Nationalmannschaft erhofft hat. Julian Nagelsmann sagte zu dem Thema: „Die Bildgebung war nicht so überragend, es ist eine blöde Stelle, wo der Heilungsverlauf etwas dauert.“ Dem Vernehmen nach soll Hernández zwar am Montag wieder mit leichtem Lauftraining beginnen, wie der weitere Verlauf des Heilungsprozess vonstattengeht, ist Stand jetzt aber noch nicht abzusehen.

UPDATE (14:22 Uhr): Frank Hocquemiller ließ gegenüber ‚RMC Sport‘ verlauten, sein Schützling sei voll im Plan. Der Nationalspieler werde „noch vor Ende des Monats beim FC Bayern spielen“, so der Hernández-Berater.