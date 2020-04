Früchtl-Berater schießt gegen Nübel

Christian Früchtl will sich in der neuen Torhüter-Hierarchie des FC Bayern nicht hinter Alexander Nübel einordnen. Sein Berater Christian Rößner bestätigt zwar der ‚Abendzeitung‘, dass der 20-Jährige in der kommenden Saison verliehen werden soll, fügt aber kampflustig an: „Aufgrund seiner Fähigkeiten hat es Christian nicht nötig zu flüchten. Ganz im Gegenteil. Wir machen aber sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen.“

Rößner legt noch einmal nach. Es sei für einen jungen Torwart schlicht sinnvoll, „wegzugehen, höherklassig zu spielen, sich dort zu zeigen, um dann zu Bayern München zurückzugehen und zu sagen: ‘Ich habe die Spielpraxis, die andere nicht haben.’“ Als Früchtl selbst von der Nübel-Verpflichtung erfahren hat, soll er laut Rößner gesagt haben: „Mir ist das vollkommen egal, ob ein Alexander Nübel kommt. Oder wer auch immer. Ich will mich beim FC Bayern München durchsetzen.“