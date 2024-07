Vertrag aufgelöst: James will zurück nach Europa

Im Finale der Copa América zog Kolumbien gegenüber Argentinien (0:1 n.V.) den Kürzeren. Den Preis als bester Spieler des Turniers erhielt dennoch James Rodríguez. Der 33-Jährige sorgte mit sechs Assists und einem eigenen Treffer dafür, dass die Cafeteros im Endspiel landeten. Die starken Leistungen öffnen dem Kreativspieler nun wohl auch neue Türen auf Klubebene.

Wie ‚TyC Sports‘ berichtet, hat sich James mit dem FC São Paulo auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Schon im Februar soll der 106-malige Nationalspieler bei den Vereinsbossen vorstellig geworden sein, um seinen baldigen Abschied zu verhandeln. Normalerweise wäre der Vertrag des Linksfußes noch bis 2025 gelaufen. Jetzt ist es James möglich, ablösefrei zu wechseln.

In Europa noch nicht fertig

Und der Feinmotoriker hat dem Bericht zufolge einen klaren Plan. Er will zurück nach Europa, wo er im vergangenen Jahrzehnt bereits eine heiße Sohle aufs Fußballparkett gelegt hat. James spielte für den FC Porto, die AS Monaco, Real Madrid, den FC Bayern und den FC Everton. Einzig und allein die italienische Serie A fehlt dem zweifachen Champions League-Sieger in seiner Vita, um alle Topligen abzuhaken.

Vor der Copa wurden die Dienste des erfahrenen Offensivakteures den Boca Juniors in Argentinien angeboten. Priorität hat laut ‚TyC Sports‘ aber die Rückkehr auf den alten Kontinent. Vage Gerüchte kursierten vor einigen Tagen zum möglichen Interesse von Atlético Madrid. In Spanien fiel der Name von James sogar im Zusammenhang mit Bayer Leverkusen. Ob da wirklich etwas dran ist, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.