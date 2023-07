Napoli: Kapitän Di Lorenzo verlängert

Giovanni Di Lorenzo bleibt der SSC Neapel treu und verlängert seinen Vertrag langfristig. Das hat Klubpräsident Aurelio De Laurentiis offiziell auf einer Veranstaltung des italienischen Meisters bestätigt: „Ich danke unseren Anhängern, dass sie gekommen sind, um Napoli und dieses Trikot zu ehren, das unsere und eure Haut repräsentiert. Wir arbeiten für Euch und haben heute den Vertrag mit unserem Kapitän Giovanni Di Lorenzo bis 2029 verlängert.“

Weiter kündigte De Laurentiis an: „Weitere Vertragsverlängerungen werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.“ Der aktuelle Vertrag von Di Lorenzo ist noch bis 2026 datiert. 2019 war der Rechtsverteidiger für knapp zehn Millionen Euro vom FC Empoli an den Vesuv gewechselt. Für Napoli bestritt der italienische Nationalspieler seitdem 184 Pflichtspiele und feierte in der abgelaufenen Saison den Scudetto.

