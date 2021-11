Silva über ManCity: „Ich liebe den Verein“

Bernado Silva bekennt sich nach den anhaltenden Wechselgerüchten aus dem Sommr zu Manchester City. Im Interview mit ‚Sky Sport‘ betont er dies: „Ich bin im Moment glücklich. Ich liebe den Verein, ich habe den Verein immer geliebt.“ Im Sommer wurde der 27-Jährige vor allem nach der Ankunft von Jack Grealish (26) mit einem Angang in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem der Portugiese von Pep Guardiola vom Flügel ins Zentrum versetzt wurde, stieg die Formkurve an. In dieser Saison kommt Silva auf neun Einsätze in der Premier League und konnte dabei zwei Tore und eine Vorlage sammeln. „Ich spüre die Liebe der Fans, der Mitarbeiter und meiner Mannschaftskameraden“, so der Nationalspieler.