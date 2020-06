Auch Wolfsburg an Maina dran

Linton Maina steht nicht nur bei Borussia Mönchengladbach auf dem Wunschzettel. Wie die ‚Neue Presse‘ berichtet, zeigt auch der VfL Wolfsburg Interesse am 21-jährigen Offensivspieler von Hannover 96. Sogar von einem Angebot in Höhe von neun Millionen Euro ist die Rede. Dem ‚kicker‘ zufolge haben die Wölfe eine Offerte dieser Größenordnung aber weder abgegeben noch geplant.

Maina steht bei 96 noch bis 2022 unter Vertrag. Erst am gestrigen Montag hatte die ‚Bild‘ von einem Angebot der Gladbacher in Höhe von acht Millionen Euro berichtet. Hannovers Schmerzgrenze wurde zuletzt auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag beziffert. Der U21-Nationalspieler war in dieser Saison in 23 Zweitliga-Spielen an neun Toren direkt beteiligt.