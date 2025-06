96 belohnt Chakroun mit neuem Vertrag

Hannover 96 belohnt die stetige Entwicklung von Husseyn Chakroun mit einer Vertragsverlängerung. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde das 2026 auslaufende Arbeitspapier des 20-Jährigen vorzeitig bis 2027 verlängert. Chakroun wechselte 2023 vom JFV Calenberg in den 96-Nachwuchs und erarbeitete sich über Einsätze in der Regionalliga und 3. Liga einen Platz bei den Profis. Im Februar feierte der Offensivspieler sein Profi-Debüt für Hannover.

Geschäftsführer Marcus Mann sagt: „Husseyn ist im positiven Sinne ein richtiger Straßenfußballer und das sieht man auch in seinem Spiel. Vor zwei Jahren kam er ohne die klassische NLZ-Ausbildung zu uns in die 96-Akademie. Dort hat er sich mit hohem Engagement hervorgetan und herausragend entwickelt. Es macht einfach großen Spaß, seine Entwicklung zu begleiten – und die sehen wir längst noch nicht am Ende.“