Leipzig: Klare Ansage bei Forsberg

RB Leipzig will Emil Forstberg (28) auch in diesem Jahr nicht ziehen lassen. Sportdirektor Markus Krösche zur ‚Bild‘: „Wir setzen kommende Saison voll auf Emil. [...] Er ist ein hervorragender Fußballer und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Zumal wir in der kommenden Saison gefühlt alle drei Tage ein Spiel haben. Er spielt in unseren Planungen eine große Rolle.“

Jahrelang liebäugelte der schwedische Offensiv-Allrounder mit einem Wechsel und schickte immer wieder Berater Hasan Cetinkaya vor, um seine Transfer-Absicht kundzutun. Mittlerweile scheint der Markt für Forsberg allerdings kleiner geworden zu sein und er selbst sich mit einem Verbleib zu arrangieren.