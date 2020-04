Rolle rückwärts: Forsberg hakt RB-Abschied ab

Emil Forsberg will von einem baldigen Abschied von RB Leipzig nichts mehr wissen. „Das ist kein Thema. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Wir spielen ein super Jahr, werden besser und besser. Im Moment gibt es keinen Anlass, an etwas anderes zu denken“, erklärt der 28-Jährige in der ‚Bild‘.

In den vergangenen Monaten gab es aber sehr wohl Anlass dazu. Forsberg hatte wiederholt seine Zukunft offengelassen und betont, dass es sein Traum sei, noch einmal in einer anderen Liga zu spielen. Zudem giftete die Ehefrau des 28-Jährigen gegen RB-Trainer Julian Nagelsmann, unter dem Forsberg nicht mehr unumstrittener Stammspieler ist.

Diese Probleme scheinen der Vergangenheit anzugehören. Forsberg bleibt entspannt: „Ach, ich mache mir nicht so viele Gedanken über die Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt. Es gibt derzeit wichtigere Dinge, als über Verträge zu reden. Ich habe ja auch nicht umsonst für fünf Jahre unterschrieben, ich fühle mich richtig wohl. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“