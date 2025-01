Wechsel-Absichten? Osimhen findet deutliche Worte

Torjäger Victor Osimhen hegt nach eigener Aussage keinerlei Absicht, Galatasaray in diesem Winter zu verlassen. „Ich konzentriere mich auf dieses Team. Wir haben bestimmte Ziele und unternehmen alles, um diese auch zu erreichen. Ich denke, wir können Großes schaffen. Als ich zu diesem Team kam, fühlte ich mich bei allen sehr willkommen. Mein Trainer und meine Teamkollegen haben mir Selbstvertrauen gegeben. Es war einfach, mich anzupassen“, so der umworbene Angreifer in einer Medienrunde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Osimhen bekundet unter anderem Manchester United. Allerdings müsste die SSC Neapel den 26-jährigen Nigerianer zunächst einmal von seiner Leihe zurückbeordern und würde im Anschluss auf etwa 75 Millionen Euro Ablöse pochen. Eine sportliche Zukunft bei Napoli hat Osimhen nach diversen Querelen nicht mehr. Offen ist allerdings auch, ob er über die Saison hinaus bei Gala bleibt. Vertraglich ist der 35-fache Nationalspieler noch bis 2026 an die Süditaliener gebunden.