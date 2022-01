Prämien statt Ablöse bei Teuchert

Eine Ablöse muss Hannover 96 für Cedric Teuchert offenbar nicht an Union Berlin zahlen. Sollten die Niedersachsen allerdings eines Tages den Aufstieg schaffen, werden dem ‚Sportbuzzer‘ zufolge Erfolgsprämien fällig. Für den Moment kommt 96 also günstig davon.

Unter der Anzeige geht's weiter

Teuchert war am gestrigen Sonntag fix von Berlin an den Maschsee gewechselt. Bei Union fehlte dem 24-jährigen Angreifer die Perspektive – in seinen elf Pflichtspielen kam er zumeist nur für wenige Minuten zum Einsatz. In der zweiten Liga soll es nun deutlich besser für den Ex-Schalker laufen.